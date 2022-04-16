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Украинские защитники точным ударом уничтожили вражескую технику: сдетонировал боекомплект. Видео

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
1 минута
23,6 т.
Украинские защитники точным ударом уничтожили вражескую технику: сдетонировал боекомплект. Видео

Мобильная группа Десантно-штурмовых войск на одном из направлений уничтожила очередную единицу бронированной техники российских оккупантов. Для ликвидации боевой машины использовали ракетный комплекс "Стугна-П".

Об этом сообщили на официальной странице Генерального штаба ВСУ. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Момент уничтожения вражеской техники попал на видео.

Техника противника в результате точного удара загорелась. После этого произошла детонация находившегося в ней боекомплекта. Это привело к полному уничтожению бронированной машины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсонской области бойцы ВСУ уничтожили большое количество техники армии РФ, захватили 16 БМП и взяли в плен 6 оккупантов.

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