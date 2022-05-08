Украинские защитники сократили российский флот на четыре судна и взорвали склад боеприпасов оккупантов

Украинские военные уничтожили российский десантный катер типа "Серна" из ЗРК "Тор" у острова Змейный. Для этого они применили ударные дроны Bayraktar.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook. Также были уничтожены два десантно-штурмовых катера типа "Раптор"

Еще один такой корабль РФ получил серьезные повреждения. Всего было ликвидировано 46 оккупантов из состава экипажа и десанта.

В ОК "Юг" отметили, что Змеиный уже становится "легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей рашистов". У острова есть шанс стать второй Чернобаевкой для врага.

Видео дня

Общие потери противника на юге Украины за день составили 80 человек. Кроме того, наши защитники превратили в металлолом 10 единиц российской военной техники, учитывая подбитые катера, зенитно-ракетный комплекс "Тор", боевую машину десанта и гаубицы.

Также над Одесчиной был сбит ударный беспилотник-разведчик "Форпост".

А в районе села Станислав в Херсонской области воины Вооруженных сил Украины ударили по складу боеприпасов российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны подтвердили удар по катеру и "Торам" РФ возле Змеиного. Позиции врага украинские защитники атаковали с воздуха.

В сети опубликовали новое видео удара Вооруженных сил Украины по десантному кораблю проекта "Серна" российских оккупантов у острова Змеиный.