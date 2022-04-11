Украинские защитники сдержали наступление России на Востоке: уничтожено более 90 оккупантов
Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление российской армии на востоке нашего государства. В частности, в понедельник, 11 апреля, на этом направлении было уничтожено более 90 оккупантов, вражеский танк, вертолет и другую технику.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток". Украинские защитники рассказали, что в течение суток 11 апреля, войска страны-оккупантки совершили одну атаку.
Артиллерия ВСУ наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев украинские воины уничтожили:
личного состава – 92;
танков – 1;
БТР/БМД – 3;
артиллерийских систем – 3;
АТ – 24;
вертолетов – 1;
БПЛА – 3.
Напомним, что с начала вторжения и по состоянию на 11 апреля Россия потеряла в Украине уже 19,5 тысячи своих солдат. Также украинские защитники уничтожили 725 танков, 1923 боевых бронированных машин, 154 самолета, 111 РСЗО и другую технику, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что данные неточные. Из-за высокой интенсивности боев на некоторых направлениях более точный подсчет провести пока невозможно.
Как сообщал OBOZREVATEL, российским властям все труднее скрывать правду о количестве убитых оккупантов. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.