Украинские защитники сбили еще два вертолета и один самолет РФ: итоги дня от Воздушных сил

Защитники украинского неба в течение 11 апреля уничтожили 7 вражеских целей. Российские оккупанты потеряли еще один самолет и два вертолета.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. Зенитно-ракетным подразделениям и ПВО Сухопутных войск также удалось сбить четыре беспилотных летательных аппарата.

"Истребители Воздушных сил продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупантов", – написано в сообщении.

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Отметим, в течение 10 апреля украинская ПВО поразила еще 11 целей РФ, в частности, были уничтожены один самолет и четыре вертолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля в Украине было ликвидировано около 19500 российских оккупантов. Также враги потеряли более 150 самолетов, почти 140 вертолетов, более 700 танков и тысячи единиц другой боевой техники.