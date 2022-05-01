Украинские защитники приземлили вражескую "птичку". Фото уничтоженного БПЛА

Украинские защитники в Запорожской области сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан". Вражеская "птичка" превратилась в пепел посреди украинского поля.

Об успешной работе 128 горно-штурмовой бригады из Закарпатья OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Как видно на кадрах, украинские бойцы сработали довольно точно.

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Напомним: также в этот день в Днепропетровской области раздались взрывы – бойцы ВСУ уничтожили над регионом вражеский беспилотник.

Также накануне украинские морские пехотинцы в Запорожском направлении сбили российский БПЛА "Орлан-10". Когда же российские оккупанты выслали на поиски подбитой "птички" свою группу, украинцы вступили с ними в бой.

Отмечается, что вражеский БПЛА двигался на низкой высоте. С его помощью враг вел разведку, чтобы обстреливать не только позиции украинских воинов, но мирные села. Морпехи смогли подбить его из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ с помощью установок противовоздушной обороны 1 мая сбили над Одессой вражескую цель. Ею оказался российский беспилотник-разведчик.