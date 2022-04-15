Украинские защитники 'приземлили' вражеский вертолет Ка-52: разлетелся на части. Фото

Украинские воины из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили вертолет Ка-52 российских оккупантов. Пилоты сгорели.

Также понесли потери оккупанты, которые ночью пытались провести "спасательную операцию", не зная, что спасать уже некого. Об этом сообщил волонтер Роман Доник.

"Ночью "Холодноярцы" приземлили вертолет Ка-52. Удачно так приземлили. Фрагментами отдельными. Всю ночь оккупанты атаковали и пытались забрать пилотов. Не очень получилось. Сгорели, словом. Пилоты. А "спасатели малибу" получили п*здюлей", - написал Доник.

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Он показал остатки сбитой "птички". Она действительно разлетелась в куски.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что враг наращивает авиацию для наступления, войска РФ понесут потери и проваливают мобилизацию. Об этом 14 апреля рассказали в Генеральном Штабе ВСУ.