Украинские защитники "приземлили" истребитель и три вражеских вертолета: отчет Воздушных сил

Защитники украинского неба в течение 17 апреля поразили четыре вражеские цели. Российские оккупанты потеряли самолет типа "Су", три вертолета (два Ми-24 и один Ка-52) и беспилотник "Орлан-10".

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. Путинские террористы продолжают бомбить мирные украинские города.

Наибольшая активность врага фиксируется на временно оккупированных территориях восточных и южных областей Украины. Там россияне окопались и существенно нарастили свои средства ПВО.

"Впрочем, воины Вооруженных сил Украины и там наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе. Истребители Воздушных сил продолжают патрулировать воздушное пространство и авиационное прикрытие войск, а ударная авиация наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск", – сказано в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начала полномасштабной войны Россия потеряла более 20 300 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц боевой техники, в том числе более 770 танков, свыше 300 самолетов и вертолетов.