Украинские защитники показали 'зажигательное' видео уничтожения вражеской техники

Защитники Украины еще раз доказывают, что сейчас им нет равных в уничтожении российских оккупантов, ступивших на их родную землю. Врага они находят и ликвидируют в любом "укрытии".

Очередную филигранную работу по уничтожению техники захватчиков на востоке продемонстрировали воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Зажигательное видео опубликовано в Facebook (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах с высоты птичьего полета видно, как вояки из путинской армии на танках и других машинах спрятались в хвойном лесу. Но украинские защитники их быстро обнаружили.

Видео дня

Мастера дела – военные 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского уничтожили вражескую технику вместе с ее владельцами.

"Будем гнать врагов со своей земли!" – кратко подписали ролик на странице бригады в соцсети.

В Facebook Оперативного командования "Север" уточнили, что события разворачивались в восточных регионах Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 18 апреля украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов на восточном направлении. Было ликвидировано около 20 захватчиков и несколько единиц их техники.