Украинские защитники показали момент уничтожения вражеской техники с БПЛА. Видео

Украинские военные активно используют беспилотники для уничтожения военной техники российских оккупантов. Снаряды прицельно сбрасывают прямо с дрона на позиции захватчиков.

Во вторник, 12 апреля, с БПЛА россиян атаковали бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Соответствующее видео было опубликовано на странице бригады в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"День не прошел зря. Улучшаем общую статистику потерь врага", – сказано в сообщении.

На кадрах видно, как беспилотник расположился над позицией российских оккупантов и сбросил боеприпасы. Они попали в бронетехнику армии РФ, произошел взрыв и машина россиян загорелась.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники продолжают уничтожать российских кафиров и их военную технику. Вооруженные силы Украины прицельно бьют по позициям захватчиков, в чем нашим воинам помогает аэроразведка.