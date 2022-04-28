Украинские защитники показали, как уничтожают врага из артиллерии. Видео

Украинские защитники продолжают давать жесткий отпор российским оккупантам. В сети появилось видео, как добровольческое подразделение Дмитрия Коцюбайла уничтожает врага из артиллерии.

Соответствующую запись с фрагментами боевой работы опубликовало издание "Цензор". Один из военных отметил, что происходящая сегодня война – цена за свободу Украины и ее граждан.

"Каждый мужчина должен знать, что он здесь родился, вырос... и все это нам дала земля – жизнь, в первую очередь. Много чего нужно будет перестроить... Это и есть цена за нашу свободу. За наше будущее, за будущее наших детей. Дети наши должны жить в лучшей стране. Либо так, либо никак – третьего не дано", – подчеркнул он.

Видео дня

Отметим, с начала полномасштабной войны Россия лишилась по меньшей мере 22 800 своих солдат, 970 танков и почти 200 самолетов. Вот боевые потери страны-агрессора:

личного состава – около 22 800;

боевых бронированных машин (ББМ) – 2389;

автомобильной техники – 1688;

танков – 970;

артиллерийских систем – 431;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 215;

самолетов – 187;

вертолетов – 155;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 151;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;

средств противовоздушной обороны (ПВО) – 72;

специальной техники – 31;

кораблей/катеров – 8;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские танки, задействованные в войне против Украины, имеют конструктивный недостаток – эффект "джека из коробки", из-за которого они превращаются в "идеальные мобильные гробы" для оккупантов.