Украинские защитники показали, как уничтожают оккупантов. Видео

В сети показали, как украинские воины из БТР работают по пехоте русской оккупационной армии. Защитники Украины просто разгромляют оккупантов.

Сколько рашистов было уничтожено – не сообщается. Видео столкновения показал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Украинский БТР-4 работает по пехоте оккупантов", - подписал видео он.

На кадрах, снятых из БТР, зафиксировано, как украинские военные подъезжают к перекрестку – и видят через дорогу большую группу вражеской пехоты, которая выходит из лесополосы.

Видео дня

"Это наши?" - спросил в первые секунды один из украинцев. И очень быстро понял, что "не наши": "Пид*ры! Ого, сколько их!" – выкрикивает защитник.

Рашисты тоже видят украинцев – и пытаются вернуться назад в лесополосу, однако им это, похоже, не удалось.

Украинские воины открыли огонь по оккупантам.

На кадрах можно заметить, как боеприпасы попадают в цели.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на 24 апреля Россия потеряла в войне против Украины 21,8 тыс. человек: уничтожено 2238 ББМ и 154 вертолета. Число уничтоженных рашистов за сутки возросло около 200 солдат.