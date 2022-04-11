Украинские защитники показали, как приводят в порядок трофейную технику: она еще послужит ВСУ. Видео

Батальон "Архангела Михаила" под руководством ветерана АТО Михаила Маймана отобрал у кадыровцевцев, которые пришли с войной в Украину, бронемашину "Тигр". Теперь трофейная техника послужит Вооруженным Силам Украины.

На видео, опубликованном в Telegram "Mayman News/ бат.Архангела Михайла", украинские защитники показали, как приводят в порядок теперь уже своего "Тигра". Бойцы передали "привет" главе Чечни Рамзану Кадырову.

"Дон-г**дон, привези мне еще пару машин. Пи***асов твоих ху**ить будем", – сказал военный в процессе мытья машины.

Напомним: украинские защитники продолжают бить врагов на южном направлении. В течение 10 апреля были ликвидированы еще 84 российских оккупанта и уничтожили 13 единиц вражеской техники.

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"Среди трофеев защитников Украины – многоцелевой транспортер. Также точно уничтожены танк Т-72 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – отметили в оперативном командовании "Юг".

Ранее также Добровольческий Украинский Корпус "Правый сектор" получил очередную трофейную российскую бронетехнику. На этот раз ряды защитников пополнил БТР-82А. Модернизированный российский бронетранспортер БТР-82А был захвачен в Черниговской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские Силы спецопераций захватили несколько единиц техники российских оккупантов. ЗРК "Бук" и боевой пункт управления комплекса "Бук М1" будут использоваться украинскими силами ПВО.