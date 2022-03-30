Украинские защитники отбили 5 атак на Донбассе: уничтожен вражеский самолет и 10 танков

Защитники Украины в течение 30 марта отразили 5 атак российских оккупантов в зоне проведения операции Объединенных сил. Вражеская армия вновь понесла потери и лишилась множества боевой техники.

Как сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, ВСУ уничтожили 10 танков,18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем.

Также в небе над Донбассом подразделением ПВО удалось сбить один вражеский самолет, одну крылатую ракету и три беспилотника.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", – отмечается в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине было ликвидировано уже около 17 300 оккупантов. Также россияне потеряли более 600 танков, 1700 боевых бронированных машин, свыше 260 самолетов и вертолетов, 80 беспилотников, около 1200 единиц автомобильной техники, а также другое вооружение.

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