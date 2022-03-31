Украинские защитники освободили от оккупантов несколько населенных пунктов на Запорожье. Фото

Украинские воины продолжают освобождать от российских оккупантов родную землю. На этот раз освобождения дождались несколько населенных пунктов в Запорожской области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Также были опубликованы фото с освобожденных территорий Запорожья.

"Воины ДШВ ВС Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны в Запорожской области освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов", - отметили в ГШ ВСУ.

В Командовании ДШВ ВСУ уточнили: освобождены села Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное. Их отвоевывали подразделения Десантно-штурмовых войск вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожской области.

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"Украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли, за каждого нашего человека. И для воинов Десантно-штурмовых войск ВС Украины – это очень важно. Потому что главное качество каждого десантника – способность выполнять самые сложные задачи в экстремальных условиях. Украинский десантник является синонимом таких понятий как честь, достоинство, верность долгу, победа", - отметили в Командовании ДШУ.

Там также показали фото из очищенных от путинской армии сел. Из них очевидно, что выбивая врага, украинские воины нанесли противнику ощутимые потери.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские защитники освободили от российских оккупантов три села в Херсонской области.

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