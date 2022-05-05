Украинские защитники на Запорожье уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем. Фото
Вооруженные силы Украины дают достойный ответ российским оккупационным войскам. Украинские защитники уничтожили вражескую боевую машину пехоты (БМП) вместе с ее экипажем.
Произошло это в Запорожской области. Об этом сообщили в Штабе обороны Запорожского края.
Примечательно, что на уничтоженной технике была надпись "ZaДетей".
"Ехал убивать "ZaДетей", а по факту - лишать украинских детишек светлого будущего. Как итог - поплатился за это собственной никчемной жизнью в запорожских степях! Да еще подарил бойцам ССО "Азов" исправную БМП", - отметили в пресс-службе Штабу.
Отметим, что украинские защитники за последние сутки лишили вражескую армию РФ сотен единиц техники и двухсот оккупантов. Всего в войне против Украины страна-агрессор потеряла около 24,7 тыс. военнослужащих.
Как сообщал OBOZREVATEL:
оккупанты из состава 38-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады РФ начали резко отказываться от участия в войне против Украины. Захватчики-бунтовщики объясняют это большими потерями личного состава.
Из перехваченных разговоров захватчиков известно, что они отправляют в РФ из Украины целые караваны с "грузом 200". А вместо новых танков, которые бросили на разные направления, вывозят подбитый металлолом в виде "роз".