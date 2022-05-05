Украинские защитники на Запорожье уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем. Фото

Вооруженные силы Украины дают достойный ответ российским оккупационным войскам. Украинские защитники уничтожили вражескую боевую машину пехоты (БМП) вместе с ее экипажем.

Произошло это в Запорожской области. Об этом сообщили в Штабе обороны Запорожского края.

Примечательно, что на уничтоженной технике была надпись "ZaДетей".

"Ехал убивать "ZaДетей", а по факту - лишать украинских детишек светлого будущего. Как итог - поплатился за это собственной никчемной жизнью в запорожских степях! Да еще подарил бойцам ССО "Азов" исправную БМП", - отметили в пресс-службе Штабу.

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Отметим, что украинские защитники за последние сутки лишили вражескую армию РФ сотен единиц техники и двухсот оккупантов. Всего в войне против Украины страна-агрессор потеряла около 24,7 тыс. военнослужащих.

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