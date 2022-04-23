Украинские защитники на востоке уничтожили 150 оккупантов и сбили самолет врага
В течение суток 23 апреля украинские защитники на востоке страны уничтожили около 150 российских оккупантов и сбили вражеский самолет. Захватчики совершили в регионе 2 атаки, продолжаются бои.
Об этом сообщили в Facebook оперативно-тактической группировки "Восток". Отмечается, что рашисты лишились также двух танков и восьми БТРов.
Украинские защитники также уничтожили:
боевых машин – 1;
БМП – 3;
МТЛБ – 1;
АО – 3;
артиллерийских систем – 2;
БПЛА – 1.
Напомним: по данным Генштаба ВСУ, всего в войне против Украины Россия потеряла 21,6 тыс. солдат. Несет враг потери и в технике – уже уничтожены 854 танка и 177 самолетов. Также ликвидированы 2205 единиц боевых бронированных машин.
В Генштабе отметили: цифры ориентировочные, ведь высокая интенсивность боев не позволяет оперативно произвести более точные подсчеты.
В течение 22 апреля защитники Украины отразили 8 вражеских атак в зоне проведения операции Объединенных сил. Российские оккупанты понесли большие потери. ВСУ уничтожили еще 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля защитники Украины отбили три вражеских атаки на восточном направлении. За сутки было ликвидировано около 130 российских оккупантов.