Украинские защитники на востоке уничтожили 150 оккупантов и сбили самолет врага

В течение суток 23 апреля украинские защитники на востоке страны уничтожили около 150 российских оккупантов и сбили вражеский самолет. Захватчики совершили в регионе 2 атаки, продолжаются бои.

Об этом сообщили в Facebook оперативно-тактической группировки "Восток". Отмечается, что рашисты лишились также двух танков и восьми БТРов.

Украинские защитники также уничтожили:

боевых машин – 1;

БМП – 3;

МТЛБ – 1;

АО – 3;

артиллерийских систем – 2;

БПЛА – 1.

Видео дня

Напомним: по данным Генштаба ВСУ, всего в войне против Украины Россия потеряла 21,6 тыс. солдат. Несет враг потери и в технике – уже уничтожены 854 танка и 177 самолетов. Также ликвидированы 2205 единиц боевых бронированных машин.

В Генштабе отметили: цифры ориентировочные, ведь высокая интенсивность боев не позволяет оперативно произвести более точные подсчеты.

В течение 22 апреля защитники Украины отразили 8 вражеских атак в зоне проведения операции Объединенных сил. Российские оккупанты понесли большие потери. ВСУ уничтожили еще 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля защитники Украины отбили три вражеских атаки на восточном направлении. За сутки было ликвидировано около 130 российских оккупантов.