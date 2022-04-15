Украинские защитники на востоке 'дали по зубам' оккупантам: продолжаются бои

В четверг, 14 апреля, на Донецком и Луганском направлениях российские оккупанты осуществили шесть атак на позиции Вооруженных сил Украины. Наши защитники дали достойный отпор захватчикам, нанеся им значительные потери.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. В частности, во время боев было разбито немало вражеской военной техники.

Только за сутки на Донбассе наши воины уничтожили четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одну артиллерийскую систему противника.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!" – сказано в сообщении штаба ООС.

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В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток" продолжаются бои с захватчиками. За минувшие сутки украинские защитники отбили четыре вражеских атаки и ликвидировали 30 солдат страны-агрессора.

Также были уничтожены два танка, один транспортер МТ-ЛБ и артиллерийская система оккупантов, сообщает ОТГ "Восток" в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, враг продолжает готовиться к наступлению на востоке Украины и наращивает авиацию и систему управления войсками. Однако безумные потери, которые понесли российские оккупанты на территории нашего государства, российскому командованию скрывать уже не удается.