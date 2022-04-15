Украинские защитники на Херсонщине готовятся дать отпор врагу: в Генштабе рассказали о ситуации

Украинские войска готовятся к новым боям с оккупантами на юге страны. Защитники используют каждую свободную минуту для тренировок и улучшения профессиональных навыков.

Об этом рассказали в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что занятия проводят инструкторы, которые лично участвовали в боевых действиях и имеют значительный опыт в организации подготовки личного состава.

"Улучшаем профессиональные навыки и качественно готовимся к выполнению задач по назначению в районе боевых действий. Подготовка ведется как на основе наработок в АТО/ООС, так и с применением уже новейшего опыта, полученного нашими воинами в ходе широкомасштабных боев с 24 февраля", – рассказал командир одного из подразделений с позывным "Севером".

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Отмечается, что во время многочисленных тренировок отрабатываются действия по обороне с переходом в наступление, другие варианты применения подразделения в различных условиях, в частности, в урбанизированной местности.

"Занимаемся не только огневой подготовкой, также совершенствуем знания и навыки тактической медицины, топографии, разведки, инженерного дела. Используем все возможное время, чтобы лучше подготовиться к предстоящей встрече с врагом", — отметил военнослужащий с позывным "Луцик"

В Генштабе добавили, что настроение у воинов – боевое и решительное. К тому же, его подогревают новости, поступающие из районов ведения боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, враг продолжает готовиться к наступлению на востоке Украины и наращивает авиацию, а также систему управления войсками. Однако безумные потери, понесенные оккупантами, российскому командованию скрывать уже не удается.