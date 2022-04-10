Украинские защитники на Донбассе уничтожили вражеский склад боеприпасов. Видео

В Донецкой области украинские воины подорвали вражеский склад с боеприпасами. Он был расположен в селе Новомайорское Великоновоселковского района.

"Праздничный салют", сопровождавший резкое сокращение запасов боеприпасов у российских оккупантов, украинские военные сняли на видео. Ролик опубликован Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

"Новомайорское, Донецкая область. Взорван склад с боеприпасами российских оккупантов", - лаконично прокомментировали в СВ ВСУ.

Видео дня

На видео видно, как горит склад, в который попали украинские военные. И как взрываются боеприпасы, которых настаскивали туда российские оккупанты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия потеряла в войне против Украины 19,3 тыс. солдат: уничтожено 722 танка и 152 самолета. Такие ориентировочные данные были озвучены утром 10 апреля в Генеральном Штабе ВСУ.