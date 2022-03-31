Украинские защитники Донбасса отразили семь атак врага: Россия потеряла танки и БПЛА

Защитники Украины отбили 7 вражеских атак на Донбассе в течение 31 марта. Российские оккупанты понесли значительные потери.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. Наши воины уничтожили 3 вражеских танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники, а также 2 артиллерийские системы.

В свою очередь подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить в небе над Донбассом один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", – отмечается в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты РФ потеряли в Украине уже около 17500 человек личного состава. Также наши защитники уничтожили более 600 вражеских танков и тысячи другой боевой техники.

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