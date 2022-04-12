Украинские защитники 'демилитаризировали' оккупантов и показали результаты 'охоты'. Фото

Украинские защитники продолжают давать жесткий отпор солдатам страны-агрессора. На этот раз свои достижения показали бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые уничтожили оккупантов вместе с их техникой.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба бригады. Там подчеркнули, что российский нарратив "своих не бросаем" оказался подделкой. По-видимому, оккупанты, которые смогли уцелеть после атаки, просто сбежали.

"Вторая в мире" армия продолжает понемногу кончаться, а 93-я бригада "Холодный Яр" продолжает ей в этом помогать. Все российские нарративы о "силе в правде" и "своих не бросаем", которыми они годами кормили свое население, на проверку оказываются "липой" и подделкой", – сказано в сообщении.

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На одном из опубликованных фото видно российский паспорт и банковская карта, принадлежавшие Максиму Мазину 2003 года рождения. Судя по всему, обналичить заработанные на войне деньги он уже не сможет.

Отметим, всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла:

личного состава – около 19600 человек;

танков – 732;

боевых бронированных машин – 1946;

артиллерийских систем – 349;

РСЗО – 111;

средств ПВО – 63;

самолетов – 157;

вертолетов – 140;

автомобильной техники – 1406;

кораблей – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА – 124;

специальной техники – 25;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы противовоздушной обороны ВСУ сбили штурмовой самолет российских оккупантов.