Украинские защитники "демилитаризировали" оккупантов и показали результаты "охоты". Фото
Украинские защитники продолжают давать жесткий отпор солдатам страны-агрессора. На этот раз свои достижения показали бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые уничтожили оккупантов вместе с их техникой.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба бригады. Там подчеркнули, что российский нарратив "своих не бросаем" оказался подделкой. По-видимому, оккупанты, которые смогли уцелеть после атаки, просто сбежали.
"Вторая в мире" армия продолжает понемногу кончаться, а 93-я бригада "Холодный Яр" продолжает ей в этом помогать. Все российские нарративы о "силе в правде" и "своих не бросаем", которыми они годами кормили свое население, на проверку оказываются "липой" и подделкой", – сказано в сообщении.
На одном из опубликованных фото видно российский паспорт и банковская карта, принадлежавшие Максиму Мазину 2003 года рождения. Судя по всему, обналичить заработанные на войне деньги он уже не сможет.
Отметим, всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла:
личного состава – около 19600 человек;
танков – 732;
боевых бронированных машин – 1946;
артиллерийских систем – 349;
РСЗО – 111;
средств ПВО – 63;
самолетов – 157;
вертолетов – 140;
автомобильной техники – 1406;
кораблей – 7;
цистерн с ГСМ – 76;
БПЛА – 124;
специальной техники – 25;
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Как сообщал OBOZREVATEL, силы противовоздушной обороны ВСУ сбили штурмовой самолет российских оккупантов.