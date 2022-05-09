Украинские воины устроили 'парад' на трофейной технике оккупантов. Фото

Украинские защитники решили немного потроллить военный парад в Москве, посвященный ежегодному празднованию Дня победы 9 мая. Для этого они провели собственный мини-парад, "колонны" которого целиком состояли из трофейной техники армии оккупантов РФ.

Хроника мероприятия опубликована на Facebook 93-й ОМБр Холодний Яр. Бойцы заверили, что в обозримом будущем Украина проведет настоящий парад, посвященный победе над российскими фашистами, но пока предлагают насладиться репетицией.

"День победы будем отмечать в будущем. Его дата еще не определена, но обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий", – указали представители оборонного ведомства.

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Напомним, что официальные лица в США целиком придерживаются убеждений украинских защитников в отношении триумфа над вражеской армией из России.

"Путин ужасно ошибся, когда начал эту войну. Россия проиграла в битве под Киевом, ее силы были отброшены от столицы, а также на Черниговщине и Сумщине. Теперь они пытаются наступать на востоке и юге. Мне сложно увидеть, как лидер Кремля может придумать победу здесь. Учитывая те огромные ошибки, которые он совершил", – заметил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– в результате боев 9 мая боев вражеская армия лишилась множества единиц разной боевой техники;

– военный парад на Красной площади Москвы в этом году эксперты оценили как жалкое подобие былой напускной державной мощи.