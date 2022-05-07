Украинские воины уничтожили более 100 оккупантов на востоке: отбиты 7 атак врага

За сутки украинские воины отбили 7 атак врага на востоке Украины. Ликвидировано более 100 оккупантов.

Также защитники Украины уничтожили 31 единицу вражеской техники. Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток" вечером 7 мая.

"В течение суток, 7 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 7 атак", - отметили в ОТУ "Восток".

Враг понес значительные потери в технике и живой силе. Сообщается, что за сутки украинские защитники уничтожили:

личного состава – 107

танков – 8

БТР – 1

БМП – 11

МТЛБ – 4

АТТ – 5

БПЛА – 2

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что общие бои потери России в Украине с 24 февраля по утро 7 мая составили 25,1 тыс. оккупантов, уничтожено также уже 1122 танка и 2713 ББМ.