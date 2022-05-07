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Украинские воины уничтожили более 100 оккупантов на востоке: отбиты 7 атак врага

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
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Украинские воины уничтожили более 100 оккупантов на востоке: отбиты 7 атак врага

За сутки украинские воины отбили 7 атак врага на востоке Украины. Ликвидировано более 100 оккупантов.

Также защитники Украины уничтожили 31 единицу вражеской техники. Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток" вечером 7 мая.

"В течение суток, 7 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 7 атак", - отметили в ОТУ "Восток".

Враг понес значительные потери в технике и живой силе. Сообщается, что за сутки украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – 107

  • танков – 8

  • БТР – 1

  • БМП – 11

  • МТЛБ – 4

  • АТТ – 5

  • БПЛА – 2

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что общие бои потери России в Украине с 24 февраля по утро 7 мая составили 25,1 тыс. оккупантов, уничтожено также уже 1122 танка и 2713 ББМ.