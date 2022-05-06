Украинские воины разбили склад боеприпасов врага и ликвидировали 15 оккупантов на востоке
Украинские защитники продолжают сдерживать напор российских фашистов на Донбассе. Наши воины, мужественно защищая свою землю, бьют врага и уничтожают технику оккупантов.
В частности, в пятницу, 6 мая, украинские бойцы разгромили склад с боеприпасами захватчиков и превратили в металлолом много вражеской техники. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в Facebook.
Благодаря отваге и профессионализму бойцов ОТУ "Восток", оккупанты потеряли 15 единиц живой силы, технику и беспилотники.
Потери врага составляют:
личного состава – 15
БТР – 1
ББМ – 1
БМП – 1
артиллерийские системы – 5
АО – 1
БПЛА – 2
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины возобновили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области. От оккупантов освобождены Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа.