Украинские воины разбили склад боеприпасов врага и ликвидировали 15 оккупантов на востоке

Украинские защитники продолжают сдерживать напор российских фашистов на Донбассе. Наши воины, мужественно защищая свою землю, бьют врага и уничтожают технику оккупантов.

В частности, в пятницу, 6 мая, украинские бойцы разгромили склад с боеприпасами захватчиков и превратили в металлолом много вражеской техники. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в Facebook.

Благодаря отваге и профессионализму бойцов ОТУ "Восток", оккупанты потеряли 15 единиц живой силы, технику и беспилотники.

Потери врага составляют:

личного состава – 15

БТР – 1

ББМ – 1

БМП – 1

артиллерийские системы – 5

АО – 1

БПЛА – 2

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины возобновили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области. От оккупантов освобождены Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа.