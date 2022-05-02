Украинские воины проводят успешные боевые операции в районе Изюма: детали от главы ОВА

В Харьковской области, в частности в районе Изюма, продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Вооруженные силы Украины проводят в регионе несколько успешных боевых операций.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он добавил, что у нас есть успехи, однако не обо всем сейчас можно говорить.

Глава ОВА отметил, что сейчас Изюмское направление и город Изюм остаются самой горячей точкой на Харьковщине.

По его словам, захватчики пытаются идти в наступление в направлении Барвенково, однако получают отпор от украинских защитников. ВСУ держат позиции, поэтому войска РФ успеха не имеют и несут значительные потери.

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В целом враг на Харьковщине деморализован, оккупанты отказываются идти в бой.

"Наши ВСУ по области двигаются дальше, своими усилиями выталкивают врага за пределы Харьковской области, освобождая наши населенные пункты. Мы работаем над восстановлением там органов государственной власти, критической инфраструктуры", – сказал Синегубов.

Как писал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ сообщили, что на Изюмском направлении оккупанты продолжают наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. На эти направления они стягивают дополнительную ствольную и реактивную артиллерию.