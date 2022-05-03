Украинские воины показали, как 'Азовсталь' выглядит после бомбардировок. Видео

Украинские защитники показали территорию металлургического комбината "Азовсталь" в осажденном Мариуполе. На то, во что превратилось крупнейшее предприятие региона, невозможно смотреть без слез.

Кадры военных опубликовал Telegram-канал Баста!. На них видно, как минимум, один цех завода, разбомбленный вражескими снарядами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Повсюду разрушенные корпуса, обломки, воронки от снарядов, в некоторых случаях и сами ракеты, которые не разорвались, угодив в цель. Суммы убытков, нанесенных оккупантами, еще долго не удастся высчитать.

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Напомним, "Азовсталь" – крупнейшее металлургическое предприятие Украины, до войны представляющее собой монополиста по ряду видов металлопроката. В год комбинат выпускал почти 4 млн тонн чугуна и больше 4 млн тонн стали.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– 3 мая продолжилась масштабная эвакуация мариупольцев из укрытий "Азовстали", колонна из 150 человек вывезена в Запорожье;

– за несколько часов до этого оккупанты пошли на подлость, чтобы "под шумок" совершить штурм территории комбината.