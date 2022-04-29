Украинские воины отразили 9 атак врага на Донбассе: уничтожено много техники

Украинские защитники отразили девять вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты понесли значительные потери.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook. ВСУ уничтожили шесть танков, 12 единиц бронированной техники, одну артиллерийскую систему, один автомобиль и одну зенитную установку.

В небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили один самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотников.

По данным оперативно-тактической группировки "Восток", на восточном направлении 28 апреля было ликвидировано минимум 42 российских оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля было ликвидировано уже почти 23 000 российских оккупантов. При этом около 400 врагов уничтожили за минувшие сутки, 27 апреля. Количество разбитых танков приближается к одной тысячи.