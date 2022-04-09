Украинские воины отразили 8 атак врага в зоне ООС: детали боев

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили 8 атак врага на Луганском и Донецком направлениях. Наши воины нанесли потери российским оккупантам.

Об этом сообщили в Facebook Операции объединенных сил. Отмечается, что уничтожены, в частности, 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны над украинским Донбассом сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатых ракеты врага.

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Напомним: путинская армия, воюя против Украины, потеряла, по меньшей мере, 19 100 военнослужащих, среди которых обычные солдаты, офицеры и генералы. Также на украинской земле сгорело 705 вражеских танков, 335 артиллерийских систем и 151 самолет. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

В то же время в CNN сообщили, что около четверти находящихся в Украине российских войск "фактически недееспособны" из-за тяжелых потерь, а также плохого материально-технического обеспечения и поддержки.

Отмечается, что российские войска пытаются объединить некоторые из оставшихся частей БТГ в целостные боевые единицы, используя остатки двух или трех недееспособных, чтобы попытаться создать одну.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Мариуполя уничтожили позиции российских оккупантов, откуда те вели минометный огонь. В результате эффективной работы бойцов полка "Азов" противник понес потери.