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Украинские воины отбили 2 атаки на востоке: ликвидировано 36 оккупантов

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
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Украинские защитники на востоке Украины отразили 2 атаки российских фашистских войск

Российские фашистские войска совершили 2 атаки позиций украинских защитников на востоке Украины. В схватке с Вооруженными силами Украины оккупанты понесли значительные потери, в частности, в живой силе.

Об этом сообщили в Facebook оперативно-тактической группировки "Восток". Отмечается, что противник потерял:

  • личного состава – 36;

  • БМП – 2;

  • БТР – 2;

  • АО – 3.

ВСУ на востоке Украины уничтожили 36 оккупантов

Напомним: 3 мая российские оккупанты 12 раз атаковали позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях. Все эти атаки были успешно отражены нашими защитниками. Воины ВСУ на Донбассе уничтожили шесть вражеских танков, пять артиллерийских систем противника, из которых три – это реактивные системы залпового огня.

Также в металлолом было превращено 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая на южных рубежах Украины ВСУ нанесли большие потери оккупантам. За сутки украинские военные ликвидировали 47 захватчиков.