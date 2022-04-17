Украинские воины на востоке уничтожили 60 оккупантов: детали боев
На востоке Украины российские оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону украинских воинов. В течение дня 17 апреля они совершили 5 атак, которые украинцы отбили.
Сегодня рашисты не досчитаются кучи техники и вооружения, а также не менее 60 оккупантов. Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 17 апреля, украинские защитники отбили 5 вражеских атак", - отметили в ОТУ "Восток".
Список потерь, которые понесли путинские оккупанты, впечатляет. Только за день боев на Востоке враг потерял:
личного состава – 60
танков – 1
БМП – 2
МТЛБ – 2
артиллерийских систем – 3
АО – 3
вертолетов – 1.
Украинские защитники обещают не снижать темпов и ликвидировать всех непрошенных "гостей", пришедших на нашу землю с оружием в руках.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 17 апреля Россия в войне против Украины потеряла 20,3 тыс. человек, уничтожено 773 танка и 165 самолетов.
На отдельных направлениях рашистов украинские воины уничтожали целыми колоннами. К примеру, на Харьковском направлении ВСУ разгромили вражескую технику и колонну морской пехоты оккупантов.