Украинские воины на Донбассе сбили истребитель и уничтожили много техники врага

Украинские защитники в течение суток на Луганском и Донецком направлениях успешно отразили семь вражеских атак. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов российские фашисты понесли значительные потери – 37 единиц наземной военной техники и 5 воздушной, среди которой и один истребитель.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединенных сил. Отмечается, что украинские военнослужащие не только мужественно сдерживают нашествие врага, но и хорошенько бьют его.

Так, украинские воины в понедельник, 18 апреля, уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет оккупантов вместе с расчетом.

В то же время на Донбассе подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотника типа "Орлан-10".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские воины 18 апреля нанесли российским оккупантам потери на востоке – уничтожили 20 оккупантов и сбили российский самолет в Харьковской области.