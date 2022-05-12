Украинские воины ликвидировали 180 оккупантов на восточном направлении

В течение 12 марта украинские защитники отразили 6 атак на восточном направлении. Агрессия вражеской армии обернулась для нее огромными потерями.

В ходе боев было ликвидировано еще около 180 российских оккупантов. Об этом сказано в вечерней сводке оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Россияне также потеряли немало боевой техники: 6 танков, 6 боевых машин пехоты, 2 бронетранспортера, 2 многоцелевых транспортера-тягача, 3 самоходные артиллерийские установки, 1 реактивную систему залпового огня, 4 минометных расчета и 3 тяжелых артиллерийских тягача.

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Отметим, в течение минувших суток, 11 мая, украинские воины уничтожили около 300 российских оккупантов. Общие боевые потери России в Украине в живой силе с начала вторжения уже превысили 26 600 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны РФ лишилась более 7 тысяч единиц боевой техники. Самым дорогим в списке потерь врага стал крейсер "Москва" – $750 млн. Общие убытки Кремля оцениваются в $34 млрд, и это куда больше, чем изначально планировала власть РФ.