Украинские военные ударом из Javelin уничтожили танк оккупантов: куски металла разбросало по дороге. Видео

Вооруженные Силы Украины в Киевской области мощным ударом с ПТРК Javelin уничтожили очередной российский танк Т-80. Куски металла от бронемашины разбросало по всей дороге.

Видео "адской кухни" от ВСУ показал в своем Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. На кадрах видно, что детали вражеского танка превратились практически в пепел (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Напомним: накануне украинские военные ликвидировали вражескую технику вместе с экипажем. Ее подбили с украинского ПТРК "Стугна". На видео слышно, как кто-то из бойцов шутит, что оккупантов "надо было предупредить, чтобы все обоср*лись". Бронетехника врага была уничтожена с первого точного выстрела.

Ранее украинские воины снова нанесли врагу потери. Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени Князя Острожского и 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр уничтожили технику российских оккупантов. Вместе с ней ликвидирован экипаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины уничтожили почти 50 единиц разной техники российских оккупационных войск. При этом сделать это они смогли в одном месте. Секрет – в горячем желании очистить родную землю от врага, говорят воины.