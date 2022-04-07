Украинские военные точным ударом уничтожили вражескую технику и 'высадили пассажиров'. Фото

Украинские воины снова нанесли врагу потери. Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени Князя Острожского и 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр уничтожили технику российских оккупантов.

Вместе с ней ликвидирован экипаж. Фото уничтоженной техники и украинских героев показали в Генеральном штабе ВСУ.

"Осторожно! Работают украинские мастера "высадки незваных пассажиров" - подписали подборку в Генштабе.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники Украины отбили 9 атак в зоне ООС. В ходе боев на востоке нашего государства за прошедшие сутки наши воины уничтожили вражеский самолет и около 60 оккупантов.

Порой одномоментные потери рашистов поражают. Накануне ВСУ уничтожили полсотни единиц техники РФ - и показали кучу оставшегося от них металлолома на ярком фото.