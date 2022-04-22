Украинские военные точным ударом уничтожили российский танк Т-72: экипаж погиб. Видео

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады точным ударом ликвидировали вражеский танк Т-72. Техника противника в этот момент готовилась открыть огонь по позициям подразделения.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что российская техника была уничтожена миной калибра 120 мм. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

"Чтобы попасть в бронированную цель из миномета на расстоянии несколько километров, необходимо большое мастерство", – говорится в сообщении. На записи из дрона видно, что после попадания мины сдетонировал собственный боекомплект танка. В подразделении подчеркнули, что вражеская техника горит как "соломенный бычок".

Видео дня

Сообщается, что бригада уже ликвидировала второй подряд Т-72. 21 апреля такой же танк уничтожили с помощью ракетного комплекса "Стугна". Расстояние до цели составляло 4,5 километра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что всего с начала войны российские военные потеряли более 838 танков. Часть из них с помощью дрона заметила украинская разведка на территории Белгородской области.