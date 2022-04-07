Украинские военные сбили уже 150 самолетов оккупантов: Минобороны пояснило, почему это очень много

Защитники Украины уничтожили 150 самолетов российских оккупантов. Этот результат достигнут за 43 дня полномасштабной войны.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Facebook. В ведомстве также пояснили, что 150 самолетов – это больше, чем есть в распоряжении некоторых армий.

"Это значительно больше, чем имеют на вооружении Польша, Казахстан, Великобритания и Беларусь", – отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что наши воины продолжают демилитаризацию российской армии не только на земле, но и в воздушном пространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, было ликвидировано уже почти 19 тысяч российских оккупантов. Также враг потерял почти 700 танков, 55 средств ПВО, 150 самолетов, 135 вертолетов, а также тысячи единиц другой боевой техники.