Украинские военные разгромили оккупантов в Великой Дороге на Черниговщине: за два дня уничтожено больше 30 единиц техники. Фото

София Закревская
Война в Украине 2022
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Украинские военные разгромили оккупантов в Великой Дороге на Черниговщине: за два дня уничтожено больше 30 единиц техники. Фото

Вооруженные силы Украины разгромили российских оккупантов возле села Велика Дорога в Черниговской области. Наши защитники за два дня – 30 и 31 марта – уничтожили и захватили 31 единицу техники противника.

Это произошло после того, как украинские военные нанесли сокрушительные удары по группировке захватчиков, которая пыталась удержать плацдарм к востоку от Киева. Об этом в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Россияне понесли большие потери.
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Оккупанты начали покидать свои позиции и тогда украинский спецназ в районе Лосиновки и Великой Дороги провел "зачистку" сил врага. В плен попали бойцы Сил специальных операций ВС РФ, которых командование перебросило на это направление.

"Это далеко не полный список уничтоженной и захваченной российской техники в данном районе, зачистка продолжается. Российские арьергарды пытаются прикрыть отход, сдержать натиск украинцев", – написал Бутусов.

Однако прикрывать свой отход им удается далеко не всегда – именно так ССО РФ и попали в плен к ВСУ.

Оккупанты не довезли награбленное домой.
Машина превратилась в металлолом.
Уничтоженная бронетехника врага.
Часть техники россиян ВСУ сожгли.
Разбитые позиции РФ выглядят так.
Часть бронетехники теперь послужит ВСУ.
На окраинах села лежат груды металла.
Часть уничтоженной техники оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения НГУ "зачистили" район в Киевской области, где находилось значительное количество захватчиков. Наши защитники уничтожили немало живой силы противника и десятки единиц техники.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.

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