Украинские военные разгромили оккупантов в Великой Дороге на Черниговщине: за два дня уничтожено больше 30 единиц техники. Фото

Вооруженные силы Украины разгромили российских оккупантов возле села Велика Дорога в Черниговской области. Наши защитники за два дня – 30 и 31 марта – уничтожили и захватили 31 единицу техники противника.

Это произошло после того, как украинские военные нанесли сокрушительные удары по группировке захватчиков, которая пыталась удержать плацдарм к востоку от Киева. Об этом в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Оккупанты начали покидать свои позиции и тогда украинский спецназ в районе Лосиновки и Великой Дороги провел "зачистку" сил врага. В плен попали бойцы Сил специальных операций ВС РФ, которых командование перебросило на это направление.

"Это далеко не полный список уничтоженной и захваченной российской техники в данном районе, зачистка продолжается. Российские арьергарды пытаются прикрыть отход, сдержать натиск украинцев", – написал Бутусов.

Однако прикрывать свой отход им удается далеко не всегда – именно так ССО РФ и попали в плен к ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения НГУ "зачистили" район в Киевской области, где находилось значительное количество захватчиков. Наши защитники уничтожили немало живой силы противника и десятки единиц техники.

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