Украинские военные перехватили подразделение операторов БПЛА россиян: фото трофеев

Силы обороны Украины вступили в бой с подразделением путинской армии. Вражеское подразделение было оснащено беспилотниками.

Часть из них в качестве трофеев захватили украинские воины. Фото попавших в распоряжение украинских воинов вражеских БПЛА показали журналисты портала "Милитарный".

По данным портала, на вооружении россиян были обнаружены беспилотники "DJI Mavic 3 Combo".

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Украинские военные также обнаружили блок управления легким разведывательным беспилотником "Элерон-3".

В распоряжении украинских воинов оказались документы российской роты БПЛА.

Обычно в российские роты БПЛА на вооружение поступает сразу несколько типов беспилотников: "Орлан-10", "Леер-3", "Тахион-3" и "Элерон-3", - уточнили журналисты портала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские военные захватили российскую БМД-4М, которую называли гордостью РФ.

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