Украинские военные 'передали' оккупантам 'благодатный огонь' и сожгли вражеский вертолет. Видео

Воины Вооруженных сил Украины своеобразно "поздравили" российских оккупантов со светлым праздником Пасхи. Они ударили по захватчикам "благодатным огнем", сбив вражеский вертолет.

О судьбе экипажа данных пока что нет. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Христос Воскрес! А вы, подонки, нагло пришедшее на нашу землю – нет!" – написал Геращенко.

Видео дня

На кадрах, опубликованных им, запечатлена мастерская работа 38-го зенитного ракетного полка украинской армии.

Несмотря на темноту, украинские военные смогли точно вычислить местонахождение вертолета оккупантов, и нанесли по нему меткий удар. После прямого попадания вражеский борт загорелся.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники украинского неба в течение 23 апреля уничтожили 17 воздушных целей российских оккупантов. В частности, были сбиты три вражеских самолета.