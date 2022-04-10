Украинские спасатели продолжали прорываться в заблокированные города: как проходила эвакуация 10 апреля

По результатам работы гуманитарных коридоров 10 апреля из опасных регионов Украины удалось эвакуировать 2824 человека. В то же время, постоянно нарушался режим тишины со стороны оккупационных войск.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее данным:

гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска собственным транспортом и автобусами для эвакуации в Запорожье доехали 2 622 человека, из них из Мариуполя – 213 человек;

2 409 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь;

из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Попасная в Луганской области удалось эвакуировать 202 человека.

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Верещук отметила, что российские оккупанты удерживают на блок-посту в Васильевке колонны автобусов, которые с утра выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара. Также российская сторона уже второй день нарушает договоренности на обеспечение проезда автобусов для эвакуации людей из этих городов, однако министр заверила, что Украина будет продолжать прорываться к своим людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля из опасных регионов Украины эвакуировано 4532 человека. Кроме того, в Мелитополе удалось освободить захваченные автобусы и эвакуировать в Запорожье 529 местных жителей.