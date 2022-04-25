Украинские сироты из Днепра обосновались в Шотландии, но уже скучают по дому

Украинские сироты, которые успели эвакуироваться из зоны боевых действий при участии шотландской благотворительной организацией, основанной футбольными фанатами, начали обосновываться в своем новом доме. Об этом сообщает ВВС.

Группа из 52 детей и их опекунов попала в заголовки СМИ, когда благотворительная организация Dnipro Kids боролась с бюрократией, чтобы доставить их в безопасное место в Шотландии. После восстановления и отдыха в Калландере под Стерлингом теперь они живут в Эдинбурге.

Видео дня

Дети поделились впечатлениями о своем новом доме. Так, 17-летняя Рита считает Шотландию "красивой".

"Здесь очень красиво. Мне очень нравится, и место, где мы живем, совсем не похоже на Украину. Пока нам все нравится. Мне здесь хорошо".

Однако, не смотря на живописность местности, девочка всё-таки тоскует по дому.

"С одной стороны, мне очень грустно из-за того, что я оставил в Украине столько друзей, но я уже встретил несколько хороших друзей здесь, в Шотландии. Это круто".

Также свои опытом путешествия поделился и 16-летний Саша. Мальчик объяснил, что путь из Днепра в Польшу, а потом в Шотландию был "трудным, долгим и неудобным". Он сказал, что несмотря на возраст, тяжело было всем, но они поддерживали друг друга. Как один из старших детей, он помогает своей приемной маме.

"Это большая ответственность. Я должен помочь маме — ей нужна моя помощь, и я помогаю ей, чтобы ей не было так тяжело".

Парню нравится Эдинбург, и он говорит, что шотландцы хорошо к ним относятся, но мысли о доме никогда не покидают его.

"Это красивый город и очень приятные люди", — сказал он. "Но я очень скучаю по своему дому. Я очень переживаю, потому что война уносит много невинных жизней, и надеюсь, что все люди, которых я люблю и о которых забочусь, будут в безопасности. Я скучаю по Днепру и надеюсь скоро вернуться".

Стиви Карр много лет работает с Dnipro Kids, и ему кажется невероятным то, чего добилась эта крошечная благотворительная организация, спасая украинских детей из Украины.

"Абсолютно невероятно, что на фоне всего лишь футбольного матча 17 лет назад этой благотворительной организации удалось добиться чего-то, что, вероятно, невозможно было представить в начале марта. То, что мы сделали это, феноменально, невозможно даже упомянуть каждого, кто помог нам на этом пути", – рассказал Стиви.

Что такое DniproKids?

Во время поездки Кубка УЕФА в украинский город Днепропетровск в сентябре 2005 года группа болельщиков эдинбургского футбольного клуба "Hibernian" организовала сбор для местных сирот. Тогда такой поступок перерос в официальную благотворительность, и болельщики команды создали благотворительный фонд Dnipro Appeal – "Днепровский призыв". За первый год работы на эти средства для воспитанников приюта были куплены зимние пальто и сапоги, а затем оплачено медицинское оборудование и ремонт их здания. За все годы благотворительность помогла большему количеству детей Днепра. Однако, после российского вторжения бедственное положение детей получило благотворительную поддержку со стороны правительств Шотландии и Великобритании, участвовавших в усилиях по эвакуации детей в безопасное место. Уже на этой недели, юные украинцы начали изучать английский язык, и городской совет Эдинбурга работает над планом для группы в возрасте от одного до 19 лет.

Энди МакВиртер из социальной службы сказал, что основная роль горсовета заключается в возвращении детей к обычной жизни.

"Важно то, что они здесь гости и все хотят домой", — сказал он. "Нам нужно найти баланс, чтобы помочь им интегрироваться и установить отношения с Шотландией и в то же время поддержать их украинскую идентичность, а не замещать их опыт нашими ценностями и взглядами".

Образование ребят будет учитывать все украинские особенности, используя онлайн-уроки, которые украинские власти проводят для детей из числа перемещенных лиц.

Наталья Радченко работала в Dnipro Kids в Украине и путешествовала с группой, часто выступая в качестве их переводчика, видит, как меняются дети, живя в Шотландии.

"Мы все очень счастливы оказаться в хорошем и безопасном месте. Все немного устали от переезда, но я думаю, они поправляются после всего стресса и ужасной ситуации. Прибыв сюда, дети в основном молчали, но теперь вы видите, что они улыбаются и счастливы".

Несмотря на долгую и дальнюю поездку, украинцы полны решимости, а приемные мамы полны мужества. Ведь, вывести детей за границу, оставив свои семьи в другом городе, требует большой силы духа. Но самая большая надежда у молодых людей и матерей – вернуться в Днепр ко всем, кого они любят и кого они там оставили.