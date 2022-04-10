Украинские разведчики обнаружили еще один склад боеприпасов врага: его уничтожили точным ударом. Видео
Военные ВСУ нанесли точный удар по складу боеприпасов армии российских оккупантов в зоне ответственности ОТУ "Восток". Накануне помещение обнаружили украинские разведчики.
Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Министерства обороны Украины. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.
"Как всегда профессиональная и четкая работа наших защитников", – говорится в сообщении. На кадрах съемки видно, что склад противника был полностью уничтожен с первого удара.
Кремль продолжает нести потери в войне против народа Украины. ВСУ ликвидируют не только живую силу росийской армии, но и множество техники.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович назвал реальные потери противника по состоянию на утро 10 апреля.