Украинские разведчики обнаружили еще один склад боеприпасов врага: его уничтожили точным ударом. Видео

Военные ВСУ нанесли точный удар по складу боеприпасов армии российских оккупантов в зоне ответственности ОТУ "Восток". Накануне помещение обнаружили украинские разведчики.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Министерства обороны Украины. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

"Как всегда профессиональная и четкая работа наших защитников", – говорится в сообщении. На кадрах съемки видно, что склад противника был полностью уничтожен с первого удара.

Кремль продолжает нести потери в войне против народа Украины. ВСУ ликвидируют не только живую силу росийской армии, но и множество техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович назвал реальные потери противника по состоянию на утро 10 апреля.