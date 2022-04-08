Украинские радиоэлектронщики приземлили  БПЛА 'Орлан-10' оккупантов на Луганщине, – Минобороны

В Луганской области украинские специалисты радиоэлектронной борьбы приземлили российский беспилотник "Орлан-10". Это удалось сделать защитникам Украины из 24 ОМБр имени короля Даниила.

Об этом сообщили на официальном канале Министерства обороны Украины в Telegram в четверг, 7 апреля. Там также обнародовали фото сбитого вражеского БПЛА.

В ведомстве обратили внимание, что этот российский беспилотник был собран из разных аппаратов и фактически держался на скотче. При этом "Орлан-10" считается современным средством разведки.

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"На фото вам ярко продемонстрировано все величие "второй армии мира". Даже, казалось бы, такие современные технические средства разведки и те собраны с разных аппаратов и держатся на скотче", – сказано в сообщении.

Военнослужащие отметили, что такие беспилотники российские оккупанты используют для ведения разведки и корректировки огня артиллерии по позициям украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты потеряли беспилотник-разведчик стоимостью свыше 80 тысяч долларов. Его обнаружили в Полтавской области.