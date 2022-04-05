Украинские пограничники вышли на госграницу на Черниговщине. Фото

Украинские защитники продолжают зачистку от российских оккупантов в Черниговской области. А наши пограничники уже вышли на границу региона.

В настоящее время они обеспечивают охрану границы в трех отделах пограничной службы. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

"Подразделения ГНС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи", – говорится в сообщении.

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Отметим, что в Черниговской области во время "зачистки" от российских оккупантов нашли их позиции. Захватчики "окапывались" прямо в лесополосе.

Напомним, вооруженные силы Украины уничтожили колонну военной техники оккупантов в Черниговской области. Броня некоторых машин российские солдаты пытались усилить бревнами деревьев, однако им это не помогло.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные покинули ранее занятые территории Черниговской и Сумской областей, чтобы перегруппировать силы и изменить направления ударов. Это свидетельствует о том, что благодаря героизму защитников Украины планы Кремля были сломаны.

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