Украинские пограничники первыми встретили оккупантов и дают им достойный отпор: Данилов рассказал о подвиге Героев. Фото

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины были первыми, кто в день нападения России, 24 февраля-2022, приняли на себя удар на севере, юге и востоке страны. Уже 41 день пограничники вместе с ВСУ и другими силами обороны дают достойный отпор оккупантам.

О героизме наших защитников из ГПСУ рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. На своей странице в Facebook он отметил: пограничники первыми понесли потери собратьев и оказались под ракетно-артиллерийскими обстрелами.

Секретарь СНБО написал, что уже 41-е сутки Украина ведет тяжелую боевую работу по возвращению наших земель, "благодаря которой над управлением пограничного отряда снова был поднят сине-желтый флаг".

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"Это начало. Мы постепенно шаг за шагом восстановим полный контроль над нашей морской и сухопутной государственной границей в Сумской и Харьковской, Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и на острове Змеиный", – заявил Данилов.

Он рассказал, что вместе с главой ГНСУ Сергеем Дейнеко и председателем Черниговской ОГА (ОВА) Вячеславом Чаусом поблагодарил воинов за мужество и верность присяге.

"С каждым днем ​​мы становимся ближе к нашей полной и окончательной Победе!" – уверен Данилов.

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