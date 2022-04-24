Украинские морпехи из 'Стугны' уничтожили российский танк. Видео

Украинские воины стоят на защите родной земли даже по праздникам. На Пасху морпехи из 501-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировали вражеский танк Т-72.

"Демилитаризовали" оккупантов с помощью ПТРК "Стугна". Видео меткого выстрела морпехов показали на странице Командования морской пехоты в Facebook.

"Несмотря на Пасхальные праздники, оккупанты продолжают осквернять нашу землю. Поэтому у морских пехотинцев из 501-го отдельного батальона морской пехоты хватает работы, и они очень серьезно относятся к ней, а именно к "демилитаризации" российского рейха", - отметили морпехи.

Видео дня

На видео показано, как расчет ПТРК "Стугна" ударил по российскому Т-72 и превратил вражескую технику в кучу металлолома.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские защитники показали, как уничтожают пехоту оккупантов.

В целом, по подсчетам Генштаба ВСУ, к утру 24 апреля Россия в войне против Украины потеряла 21,6 тыс. человек: уничтожено 854 танка и 177 самолетов. За сутки количество ликвидированных оккупантов возросло на 200 солдат.