Украинские хакеры получили доступ к 70 базам данных граждан России: системы взломаны

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что на сегодняшний день происходит первая мировая кибервойна. При этом он отметил, что огромное количество киберспециалистов задействовано с обеих сторон.

Одним из результатов украинских специалистов является получение доступа к десяткам базам данных из РФ. Об этом Федоров рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, в Украине работает огромное множество профессиональных хакеров. Поэтому взлом сайтов ФСБ и Кремля уже не является чем-то уникальным для киберспециалистов. Однако среди основных достижений хакеров – получение доступа к 70 российским базам данных.

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"Когда российские танки пересекли границу, мы начали все свои силы перебрасывать на киберфронт. У нас невероятное количество крутых хакеров. Сейчас у нас в доступе – более 70 различных баз данных граждан Российской Федерации. Все крупнейшие информационные системы в Российской Федерации взломаны. Я уже не говорю о сайтах ФСБ или Кремля, они иногда просыпаются, но потом специалисты хоронят их обратно", – рассказал Федоров.

Также он добавил, что на сегодняшний день можно говорить о начале первой мировой кибервойны, в которой задействованы тысячи IT-специалистов.

Напомним, Федоров заявил, что Украина начала использовать искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов убитых на войне российских солдат. Власти намерены сообщить родственникам оккупантов о смерти их близких, а также развеять миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и "никто не умирает".