Украинские десантники уничтожили вражеский "Тигр" с экипажем: фото

Украинские десантники в Николаевской области уничтожили российский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем. Так наши бойцы "поздравили" российских оккупантов с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Соответствующими кадрами поделилось в Telegram командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины. На кадрах видна сожженная техника и тела рашистов, разбросанные по улице.

Видео дня

Напомним: ранее бойцы ВСУ показали разрушенный лагерь обеспечения оккупантов. На видео видны несколько полностью уничтоженных единиц техники противника.

Бойцы подразделения не сообщают, где была проведена успешная операция по ликвидации обеспечения врага. Но на кадрах можно разглядеть, какая техника находилась на месте событий. Среди обломков – четкие очертания бронированных машин, грузовика и остатки танков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая ВСУ на юге страны нанесли значительные потери российским оккупантам. За сутки был ликвидирован 51 солдат вражеской армии.