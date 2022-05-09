Украинские десантники уничтожили технику и живую силу врага. Эффектное видео

Украинские десантники показали мощное видео уничтожения позиций русской армии. Воинам удалось ликвидировать технику страны-агрессора вместе с российскими оккупантами.

Кадры опубликовали в Telegram-канале Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины 9 мая, в День победы над нацизмом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показаны результаты успешного выполнения боевого задания воинов разведывательного и артиллерийского подразделений 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ. Украинские воины уничтожили технику и живую силу российских оккупантов.

Видео дня

Десантники подчеркнули: "Наши предки вместе с союзниками победили нацизм, победим и рашизм!"

В сообщении отметили, что Украина в войне с Россией защищает не только родную землю и свою свободу, но весь демократический народ свободной Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области украинские военные уничтожили сразу три российских самоходных артиллерийских установки (САУ) "Акация". По позициям врага были нанесены точные удары.