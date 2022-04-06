Украинские десантники уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы РФ. Фото
Украинские десантники уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы российской армии. Кроме того, была ликвидирована охрана из спецназа Главного управления генштаба Вооруженных сил России.
Это удалось сделать воинам 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, передает пресс-служба ДШВ в Facebook. Об успешной операции стало известно в среду, 6 апреля.
"Рожденные побеждать" – именно такой девиз имеет наша славная воинская часть. И мы уничтожим всех оккупантов, пока не очистим от них нашу родную Украину", – цитирует пресс-служба слова командира подразделения.
Накануне стало известно, что подразделения десантно-штурмовых войск уничтожили три танка и топливозаправщик российских оккупантов. Это произошло 5 апреля. Отмечается, что противник применил для прикрытия дым и остатки оккупантов отступили.
Всего по состоянию на утро 6 апреля Россия потеряла в войне в Украине около 18 600 своих солдат. Также украинские воины уничтожили 684 танка и 1861 ББМ. Самолетов и вертолетов оккупационной армии украинцы уже уничтожили 285 единиц.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники продолжают успешно противостоять врагу. Вооруженные силы Украины уничтожили крылатые ракеты Российской Федерации, летевшие во Львовскую область.